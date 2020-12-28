بكاريكاتير عمرو فهمي.. انطلاق أولى لقاءات صالون نقابة المهندسين الثقافي بالإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

نظمت نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور محمد هشام سعودى، مساء اليوم الإثنين، أولى لقاءات الصالون الثقافى للمهندسين بعنوان "كاريكاتير عمرو فهمى..حدوته مصرية" وأدارت اللقاء الباحثة أميرة مجاهد.

وقال المهندس كريم عزت رئيس اللجنة الاجتماعية والثقافية بنقابة المهندسين بالإسكندرية، إن صالون النقابة الثقافي سيتناول الموضوعات الحيوية والثقافية فى إطار حدث شهري بحضور مجموعة من المثقفين والفنانين في مصر، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه، تحدث الفنان عمرو فهمي رسام الكاريكاتير عن نشأته وحبه للكاريكاتير والرسم منذ صغره بداية من المرحلة الإعدادية بمدرسة عبدالعزيز جاويش بالإسكندرية وسرد تفاصيل أول لوحة نفذها والتي كانت سبب تعارفه بالفنان مصطفى حسين الذى طلب لقاءه والتواصل معه.

وأضاف فهمي أن رسام الكاريكاتير الشهير الفنان مصطفى حسين عاش معه سنوات طويلة وكان الأب الروحى له طوال 31 عامًا، مشيرًا إلى أنه الفنان الراحل لا يزال يعيش فى وجدان كل المصريين لما قدمه من فن عظيم ولخدمة الوطن.

وقال إن فن الكاريكاتير في مصر ليس حديث العهد وإنما تعود نشأته إلى عصر الحضارة الفرعونية القديمة وليس فن حديث، مؤكدا أنها كانت أحد سبل التوثيق الذي اعتمد عليها الفنان المصرى قديماً من خلال التعبير الساخر في رسومه على ورق البردي وقطع الفخار.

وأوضح أن ظهور فن الكاريكاتير المصري المعاصر والذي قام بدوره بتوثيق تاريخ مصر الحديث، وما مرت له على مدار السنين من خلال رسوم فنانين متميزين تركوا بصمة في هذا المجال من الفنون.

وأشار إلى تعدد الموضوعات التي يتناولها فن الكاريكاتير بين البيئة المحيطة والعادات والتقاليد وأمور الحياة اليومية، كالأسرة والعمل والأصدقاء، وبين النقد السياسي والاقتصادي.

وتابع أن الكاريكاتير يعد لغة عالمية يستطيع من خلال المتلقي أيا كانت لغتة أن يدرك المضمون المقدم له وأن يتعرف بسهولة على الهوية التي يمثلها الفنان في لوحاته.

وتحدث الفنان عمرو فهمي عن معرضه الدائم بمكتبة الإسكندرية فهى فكرته ورحب بها الدكتور مصطفى الفقى مدير مكتبة الإسكندرية والذى يضم اعمال 25 فنان كاريكاتير فهو معرض دائم تقديرا لدور فن الكاريكاتير فى مصر وأهميته.

كما تحدث عن نقده للرئيس المعزول الذى استاء من كاريكاتير رسمه له الفنان عمرو فهمى وأكد له أن من الديموقراطية تقبل الرأي الآخر مهما كان لاذعا.

وشهد اللقاء عرضا لصور خاصة للفنان عمرو فهمي وأعماله الفنية منها للدكتور أحمد زويل والرئيس الراحل السادات بالإضافة إلى عرض سلسلة رسومات المشاهير منها الفنان عمر الشريف، وصورته مع الزعيم عادل إمام، و الدكتورة سحر نصر والكاتب أسامة انور عكاشة، وعدد من أعماله الفنية.

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