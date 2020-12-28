محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية - أحمد الباهي:
نفذت رئاسة مركز مدينة قويسنا في محافظة المنوفية، مساء اليوم الإثنين، بالتنسيق مع مركز شرطة قويسنا، حملة لمتابعة تنفيذ إجراءات كورونا داخل نطاق المدينة، حيث جرى فض ومنع إقامة حفل زفاف بشارع الصلايبة مركز قويسنا.
وفي السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة منوف برئاسة أشرف الليثي مدى الالتزام بتنفيذ قرار غلق الورش والمحلات التجارية في المواعيد المقررة، والمرور على قاعات الأفراح بنطاق المركز والمدينة.
هذا وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين ضرورة الالتزام بقرارات مجلس الوزراء والحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصور.. فض حفل زفاف بقويسنا المنوفية ضمن إجراءات كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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