السلطات الإثيوبية تعلن استئناف الخدمات المصرفية في تيجراى

قال أتاكلتي هايلي سيلاسي، رئيس بلدية مقلي، عاصمة إقليم تيجراي، أن البنوك فتحت أبوابها.

وأعلنت السلطات الإثيوبية، اليوم الاثنين، استئناف الخدمات المصرفية في مقلي، بشمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في الإقليم في الرابع من نوفمبر، وفقا لوكالة سبوتنيك.

وتأتي هذه الخطوة في إطار سعي الحكومة لإعادة الحياة

إلى طبيعتها، وذلك بعد شهر من السيطرة على عاصمة الإقليم.

وفي منتصف الشهر الجاري، شرعت الحكومة الإثيوبية في إعادة الموظفين المدنيين إلى أعمالهم وفتح المجال الجوي، في الإقليم.

وفي الإطار ذاته، عادت بعض خطوط الطاقة والاتصالات للعمل

بعد انقطاع شبه كامل في الاتصالات.

وقبل نحو أسبوعين أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، أن حكومته تعمل على تقديم الإغاثة الإنسانية وإصلاح البنية التحتية واستعادة الاتصالات والكهرباء، بإقليم تيجراي.

وشهدت إثيوبيا في الرابع من نوفمبر، عملية عسكرية في إقليم تيجراي شمال البلاد، ويُعتقد أن آلافا لاقوا حتفهم وفر زهاء 950 ألفا من ديارهم منذ اندلاع القتال بين قوات الإقليم وقوات الحكومة الاتحادية.