تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 149857 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 932 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند

لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد 19) ولازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 3117 حالات.وأضاف أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعاتال24 الماضية بلغ 2106 مسحات ليبلغ مجموع الفحوصات 1245502.وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 229 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145808.