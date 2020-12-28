تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الاثنين تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الساعات ال24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 149857 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 932 حالة.
وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند
وأضاف أن عدد المسحات التي تم اجراؤها في الساعات
وجدد الدعوة إلى المواطنين والمقيمين لمداومة الأخذ بسبل الوقاية كافة وتجنب مخالطة الآخرين والحرص على تطبيق استراتيجية التباعد البدني موصيا بزيارة الحسابات الرسمية لوزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة للاطلاع على الإرشادات والتوصيات وكل ما من شأنه الإسهام في احتواء انتشار الفيروس.
وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 229 إصابة في الساعات ال24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145808.
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