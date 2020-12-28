روسيا: تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا

قالت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أنه تم تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى بين أذربيجان وأرمينيا في إطار اتفاق وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه.

وقال قائد قوات حفظ السلام الروسية في الإقليم، الفريق رستم مرادوف، في تصريح صحفي: "تم اليوم، بهدف تنفيذ البيان الثلاثي الصادر يوم 9 نوفمبر من زعماء روسيا وأذربيجان وأرمينيا، تنفيذ عملية جديدة لتبادل الأسرى"، وفقا لروسيا

اليوم.

وأوضح مرادوف أن طائرة تابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية نقلت إلى باكو أذربيجانيين اثنين كانا محتجزين لدى القوات الأرمنية، بينما تمت إعادة 4 أسرى أرمن إلى مدينة إيريبوني في أرمينيا، وذلك في عملية نفذت بوساطة من قوات حفظ السلام.

وشدد مرادوف على أن "قوات حفظ السلام الروسية ستواصل الإسهام في التطبيق

الصارم للاتفاق الثلاثي".

وأصدر الرئيسان الروسي، فلاديمير بوتين، والأذربيجاني، إلهام علييف، ورئيس وزراء أرمينيا، نيكول باشينيان، يوم 9 نوفمبر بيانا مشتركا ينص على إعلان وقف إطلاق النار في إقليم قره باغ المتنازع عليه بين الجانبين الأذربيجاني والأرمني، اعتبارا من 10 نوفمبر.

وبموجب هذا الاتفاق استعادت أذربيجان المتحالفة مع تركيا أكثر من ثلثي الأراضي التي خسرتها خلال الحرب في 1992-1994 مع الطرف الأرمني.

وينص البيان على نشر بعثة لقوات حفظ السلام الروسية تشمل 1960 عسكريا و90 عربة نقل مصفحة و380 قطعة من العربات والمعدات الخاصة.