الاحتلال الإسرائيلي يعتقل 13 فلسطينيا من الضفة بينهم فتية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، 13 مواطنا فلسطينيا من الضفة، بينهم فتية.
وقال نادي الأسير - في بيان نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - إن ستة مواطنين فلسطينيين جرى اعتقالهم من الخليل، بينهم فتيان، وطالب جامعي من بيت آمر.
واعتقلت قوات الاحتلال مواطنا منبلدة جبع غرب جنين، وفتى من بيت لحم، وثلاثة مواطنين من سلفيت، ومواطنا من قلقيلية، وطالبا في جامعة بيرزيت من رام الله.
وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي، يوم الأحد، أعتقلت ستة فلسطينيين من رام الله
وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" أن الاحتلال الإسرائيلي اقتحم مخيم قدورة برام الله واعتقل فلسطينيين اثنين بعد أن داهم منزلي ذويهما وفتشهما، كما اعتقل آخر من مخيم الجلزون.
وفي الخليل، اعتقلت قوات الاحتلال فلسطينيين اثنين من بلدة تفوح، ومن قرية الكوم، بعد أن داهمت منازلهم وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما اعتقلت آخر أثناء مروره على حاجز عسكري قرب محافظة نابلس.
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