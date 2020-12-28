الصحة التركية: تسجيل 15197 إصابة جديدة بكورونا

سجلت تركيا، اليوم الاثنين، 15197 إصابة جديدة بفيروسكورونا، مما يرفع مجمل الإصابات منذ ظهور الجائحة إلى مليونين و162775 حالة.

وأظهرت بيانات وزارة الصحة التركية، تسجيل 257 وفاة بالفيروس في الساعات الأربع والعشرين الماضية ليبلغ العدد الإجمالي للوفيات في البلاد منذ بدء الجائحة 20135 وفاة، وفقا لروسيا اليوم.

وفرضت أنقرة عزلا عاما في عطلة نهاية

الأسبوع وحظر تجول خلال أيام العمل للحد من تفشي المرض.

وسيفرض الحظر أيضا من الساعة التاسعة مساء يوم 31 ديسمبر حتى الخامسة صباح الرابع من يناير.

وتكافح دول في أنحاء العالم، عدوى فيروس كورونا المستجد وتتخذ بعضها إجراءات صارمة من جديد سعيًا

لاحتواء الوباء، مع تسجيل زيادة يومية قياسية في عدد الحالات .

ويشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.