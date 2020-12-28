السلطات البولندية تتهم عراقيا ونجله بتمويل تنظيم داعش

وذكر بيان صادر عن وكالة الأمن الداخلي فى بولندا، أنه جرى توجيه اتهام تمويل تنظيم داعش الإرهابي إلى عراقيين اثنين.
واتهمت السلطات البولندية، اليوم الاثنين، عراقيا ونجله بتمويل تنظيم داعش (المحظور في روسيا) في العراق، وفقا لوكالة سبوتنيك.
وقال البيان إن المتهمين قاما بتحويل أموال في عام 2016 عبر نظام "حوالة" الخاص بتحويل الأموال، من أجل تمويل"عمليات عسكرية"، تم تنفيذها في الشرق الأوسط.
وفي 14 ديسمبر الجاري، استلمت المحكمة اللائحة الاتهامية الخاصة بالمتهمين اللذين جرى توقيفهما في حزيران/يونيو الماضي.
وفي حال إدانة المتهمين، فإنهما يواجهان عقوبة السجن لفترة تصل إلى 12 عاما.
وبينت الوكالة أن عائلات أعضاء في "داعش"، تقيم في
ووفقا للوكالة فإن أحد الأشخاص الذين تم تحويل الأموال إليهم، هو شخص دخل في الإسلام في عام 2011، وانضم إلى داعش في سوريا، ولقي مصرعه في العراق قبل 4 سنوات.
وذكرت النيابة العامة أن زوجة هذا الشخص تمت إدانتها بممارسة أنشطة إرهابية في ألمانيا، بحسب وكالة الأنباء البولندية.
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