أبرز الأحداث السياسية في 2020

3 يناير

اغتيال قائد «فيلق القدس»، قاسم سليماني، ونائب قائد ميليشيا «الحشد الشعبي»، أبو مهدي المهندس، بغارة جوية أمريكية في العراق.

7 يناير

زيارة مفاجئة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إلى دمشق، حيث التقى نظيره السوري، بشار الأسد، في مقر فريق القوات المسلحة الروسية.

10 يناير

وفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد عن 79 عاما، بعد خمسين عاما من حكم السلطنة.

11 يناير

أسقطت إيران طائرة أوكرانية فوق طهران عقب إقلاعها بدقائق عن طريق صاروخين لـ«الحرس الثوري»، مما أسفر عن مقتل ركابها، البالغ عددهم نحو 176 راكبا.

25 فبراير

وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد حسني مبارك عن 92 عاما.

29 مارس

انسحاب بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي بعد 47 عاما على عضويتها.

31 مارس

تخلي الأمير هاري وزوجته (ميجان ماركل) عن مهامهما في العائلة المالكة البريطانية، وانسحابهما منها.

25 مايو

مقتل المواطن الأمريكي جورج فلويد على يد الشرطة، مما أشعل غضبا غير مسبوق في عدد من الولايات الأمريكية، وخروج مظاهرات.

1 يوليو

تصاعد الخلاف بين مصر وإثيوبيا حول سد النهضة الذي يهدد بإنقاص مياه نهر النيل في الحوض المصري، وهو ما أنذر بحرب بين البلدين.

19 يوليو

الإمارات تطلق «مسبار الأمل» في أول مهمة فضائية عربية لاستكشاف المريخ.

20 يوليو

اشتعال الصراع في شرق البحر الأبيض المتوسط بين اليونان وتركيا بسبب تنقيب أنقرة عن الغاز الطبيعي قرب الجزر اليونانية.

4 أغسطس

انفجار مرفأ بيروت، الذي أدى لتدمير ثلث العاصمة اللبنانية وقتل أكثر من 200 شخص وسقوط 7000 جريح وأكثر من 60 مفقودا.

13 أغسطس

توقيع اتفاقية سلام تاريخية بين الإمارات والبحرين من ناحية وإسرائيل من ناحية أخرى.

27 سبتمبر

تجدد النزاع العسكري بين أرمينيا وأذربيجان حول أقليم «كاراباخ»، الذي انتهى بانتزاعه من أرمينيا بعد مساندة تركيا أذربيجان.

29 سبتمبر

وفاة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن 91 عاما.

22 أكتوبر

تصريحات وصفت بـ«العنصرية» من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، الذي قال إن الدين الإسلامي يمر بأزمة، مما أشعل غضبا عارما ضده.

23 أكتوبر

السودان يعلن التطبيع مع إسرائيل.

28 أكتوبر

مظاهرات مناهضة لإيران في مدينة «كربلاء» العراقية.

8 نوفمبر

إعلان المرشح الأمريكي عن الحزب الديمقراطي جو بايدن فوزه بانتخابات الرئاسة الأمريكية، وتشكيك منافسه (ترمب) في النتائج، حيث اعتبرها «مزورة».

27 نوفمبر

اغتيال العالم الإيراني محسن فخري زاده، وإيران تهدد بالانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني، ردا على ذلك.

6 ديسمبر

الكويت تقود المصالحة الخليجية.

10 ديسمبر

المغرب يعلن علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.

25 ديسمبر

هز انفجار قوي مدينة «ناشفيل» في ولاية «تينيسي» الأمريكية، الذي تسبب في تعطيل أنظمة الاتصالات بخمس ولايات، وتم الكشف عن منفذه الذي قتل في موقع الحادث.