انتحاري فقط فجر ناشفيل

أعلنت سلطات ناشفيل أنها حددت هوية الرجل الذي يشتبه في أنه قام بالتفجير الذي دمر جزءا من الوسط التاريخي لهذه المدينة الواقعة في ولاية تينيسي، موضحة أنه قتل في الانفجار.

وقال المدعي الفدرالي دون كوكران في مؤتمر صحافي «استنتجنا أن الشخص المدعو أنطوني وارنر هو منفذ الانفجار.

كان حاضرا عندما انفجرت القنبلة ومات في الانفجار».

من جهته، قال دوج كورنيسكي المسؤول الرئيس عن التحقيق في مكتب التحقيقات الفدرالي «ليس هناك أي مؤشرات إلى تورط أشخاص آخرين».

وأوضح ممثلو السلطات الذين حضروا المؤتمر الصحافي أن أنطوني وارنر لم يكن معروفا لديها.