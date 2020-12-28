انتحاري فقط فجر ناشفيل

وقال المدعي الفدرالي دون كوكران في مؤتمر صحافي «استنتجنا أن الشخص المدعو أنطوني وارنر هو منفذ الانفجار.
كان حاضرا عندما انفجرت القنبلة ومات في الانفجار».
من جهته، قال دوج كورنيسكي المسؤول الرئيس عن التحقيق في مكتب التحقيقات الفدرالي «ليس هناك أي مؤشرات إلى تورط أشخاص آخرين».
وأوضح ممثلو السلطات الذين حضروا المؤتمر الصحافي أن أنطوني وارنر لم يكن معروفا لديها.
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