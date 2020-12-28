الكاظمي: المهمة المركزية الحالية هي إجراء الانتخابات

أكد رئيس الحكومة العراقية، مصطفى الكاظمي، أن المهمة المركزية للحكومة العراقية الحالية هي إجراء الانتخابات العامة البرلمانية المبكرة. وقال، خلال رئاسته اجتماعا ضم الوزراء وعددا من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الأمنية ومفوضية الانتخابات، لتفعيل آليات دعم مفوضية الانتخابات والعملية الانتخابية: «المهمة المركزية لحكومتنا هي إجراء انتخابات مبكرة، بوصفها حكومة استثنائية بكل المقاييس، حيث إنها نتاج لحراك شعبي من جهة ومطلب للمرجعية والقوى السياسية التي تنشد التغيير من جهة أخرى». وأوضح: «الحكومات المتعاقبة منذ 2003 جعلت من الفترة الانتقالية فترة مستدامة، وهذا يعد من أهم الأسباب التي جعلت الآليات عقيمة».



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