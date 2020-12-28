الكويت ترصد 204 إصابات جديدة بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 149857 في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 932 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند لوكالة الأنباء الكويتية "كونا" إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 42 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي للحالات التي ثبتت إصابتها بمرض "كوفيد 19".

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق من اليوم شفاء 229 إصابة في الساعات الـ24 الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 145808.

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