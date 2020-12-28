إيطاليا تسجل 8585 إصابة جديدة بكورونا و445 وفاة

سيف اليزيد - قالت وزارة الصحة الإيطالية، إنها سجلت 445 وفاة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، مقابل 298 يوم الأحد مضيفة أنها رصدت 8585 إصابة جديدة نزولاً من 8913 يوم الأحد.

وبلغ العدد الإجمالي للوفيات في إيطاليا 72370 منذ ظهور الفيروس في البلاد يوم 21 فبراير، وهي أعلى حصيلة في أوروبا وخامس أعلى رقم في العالم.

وسجلت إيطاليا مليونين و56 ألف إصابة بالفيروس في المجمل.

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