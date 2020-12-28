وفيات كورونا في إسبانيا تتجاوز 50 ألفاً

سيف اليزيد - تخطت إسبانيا رسمياً، اليوم الاثنين، عتبة 50 ألف وفاة بكوفيد-19 منذ بداية تفشي الوباء، حسب أرقام وزارة الصحة.

ومع تسجيلها 50,122 وفاة، أي بزيادة 298 عن آخر بيان لوزارة الصحة نشر الخميس، أصبحت إسبانيا رابع أكثر دولة متضررة في أوروبا الغربية خلف إيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا، وعاشر دولة على مستوى العالم.

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