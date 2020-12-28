روسيا: تعليق الرحلات الجوية مع بريطانيا سيستمر حتى 12 يناير

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أعلن مركز الاستجابة لفيروس كورونا في روسيا في بيان أنه تم تمديد الحظر المفروض على الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة حتى نهاية يوم الثاني عشر من الشهر المقبل بحسب ما أفادت به وكالة بلومبرج للأنباء.

يذكر أن حظر الرحلات الجوية القادمة من المملكة المتحدة تم فرضه في 22 ديسمبر الحالي ولمدة سبعة أيام بشكل مبدئي.

وسجلت روسيا منذ بداية تفشي الوباء 3 ملايين و78035 إصابة بالفيروس، وبلغ إجمالي الوفيات 55265.

ووفقاً للبيانات التي تجمعها جامعة جونز هوبكنز، فإن روسيا تأتي في المرتبة الرابعة عالمياً من حيث عدد الإصابات بكورونا، بعد الولايات المتحدة والهند والبرازيل.