الجزائر: 382 إصابة جديدة و9 وفيات بكورونا

سيف اليزيد - أعلنت وزارة الصحة في الجزائر، اليوم الاثنين، تسجيل 382 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض (كوفيد19-) خلال 24 ساعة الأخيرة بتراجع 10 حالات عن حصيلة يوم الأحد، ليصل بذلك إجمالي الإصابات 98 ألفاً و631 منذ ظهور أول حالة في البلاد نهاية فبراير الماضي.
وذكر جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، أنه تم تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة 3 حالات عن يوم أمس الأحد، ليرتفع مجموع الوفيات إلى 2737.
كما أشار فورار إلى تعافي 352 حالة جديدة، ليبلغ عدد المرضى الذين تماثلوا للشفاء 66 ألفاً و214، بينما يتواجد 46 مريضاً في العناية المركزة.
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