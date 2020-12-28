الكويت تستأنف رحلات الطيران

الكويت
أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، عن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 كانون الثاني. كما أعلنت أنها ستفتح حدودها البرية والبحرية اعتبارا من 2 يناير، من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء.
وكانت الكويت قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بغلق كل حدودها وعلقت الرحلات الجوية نتيجة مخاوف مرتبطة بسلالة فيروس كورونا الجديدة.
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