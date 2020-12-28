الكويت تستأنف رحلات الطيران

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 28 ديسمبر 2020 10:15 مساءً - منذ ساعتين

أعلنت الكويت، اليوم الاثنين، عن استئناف رحلات الطيران اعتبارا من 2 كانون الثاني. كما أعلنت أنها ستفتح حدودها البرية والبحرية اعتبارا من 2 يناير، من الساعة 9 صباحا حتى 3 مساء.

وكانت الكويت قد أصدرت الأسبوع الماضي قرارا بغلق كل حدودها وعلقت الرحلات الجوية نتيجة مخاوف مرتبطة بسلالة فيروس كورونا الجديدة.