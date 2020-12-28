أستاذات عشن ليلة رعب.. مجهول حاول اقتحام منزلهن ضواحي القنيطرة- التفاصيل

عاشت أستاذات يشتغلن بكل من مجموعة مدارس لالة ميمونة، ومجموعة مدارس الربيع، ضواحي القنيطرة، ليلة رعب حقيقية، بعد محاولة اقتحام منزلهن، من طرف مجهول.
وكشفت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، فرع لالة ميمونة، عن تفاصيل الحادث، حيث أفادت، عبر بلاغ لها، بأن المعتدي، قام حوالي منتصف الليل، من ليلة الخميس الماضي، بتسلق جدران المنزل، الذي تقطن فيه الأستاذات إلى شرفة الطابق الأول، وحاول تكسير النوافذ، من أجل اقتحامه.
وفي هذا السياق، عبرت النقابة نفسها، عن امتعاضها بشأن الإعتداء الذي تعرضت له الاستاذات مؤكدة أنهن “عشن ليلة مرعبة، جراء هذا الهجوم”، مطالبة “الجهات المسؤولة باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة برد الاعتبار الاستاذات ضحايا الاعتداء”.
كما حمل المصدر نفسه، “مسؤولية حماية الاستاذات والأساتذة من الاعتداءات المتكررة تهدد سلامتهم للجهات المسؤولة عن حمايتهم”.
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