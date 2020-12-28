التوزيع الجغرافي للإصابات الـ950 بكورونا.. نصفها في جهتي البيضاء والرباط

كشفت معطيات وزارة الصحة حول الحالة الوبائية بالمغرب خلال الـ24 ساعة الماضية، عن التوزيع الجغرافي للحالات 1517 الجديدة. وسجلت بجهة الرباط سلا الصخيرات 315 حالة، منها 126 بالقنيطرة. وسجلت بجهة الدار البيضاء سطات 178 حالة جديدة، منها 156 حالة بالدار البيضاء الكبرى. وبجهة الشمال، سجلت 139 حالة، منها 53 حالة بطنجة. وبجهة سوس ماسة سجلت 83 حالة، ثم 71 بجهة فاس مكناس، وبجهة الشرق سجلت 55 حالة، ثم 47 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، وبجهة مراكش آسفي سجلت 34 حالة، و18 حالة ببني ملال خنيفرة، و6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب. ثم 3 حالات بدرعة تافلالت، وحالة واحدة حالة بجهة كلميم واد نون. للاطلاع على تفاصيل الحصيلة.. أنقر هنا

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