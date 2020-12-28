الفقيه بن صالح.. توقيف ثلاثيني وحجز كمية كبيرة من المشروبات الكحولية يتم ترويجها

داهمت عناصر الدرك الملكي بالمركز الترابي أولاد عياد، بإقليم الفقيه بنصالح، ليلة أمس الأحد، ثلاثينيا متلبسا بترويج المشروبات الكحولة في المنطقة.

وحسب مصادر محلية، فإن عناصر الدرك الملكي حجزت كمية كبيرة من قنينات المشروبات الكحولية، يتم ترويجها، وبيعها لشباب المنطقة، وتوقيف شخص بعد أن نصبت له عناصر الدرك الملكي كمينا محكما.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم وضع المشتبه فيه تحت تدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث، الذي تشرف عليه النيابة العامة في انتظار عرضه على العدالة.