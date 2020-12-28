شكرا لقرائتكم خبر عن حصيلة صادمة.. إصابات كورونا تسجل أرقاماً قياسية بمعقل السلالة الجديدة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

سجلت بريطانيا معقل السلالة المتحورة الجديدة من كورونا 41385 إصابة جديدة بفيروس كورونا، اليوم الاثنين، وذلك في رقم قياسي للإصابات اليومية، كما تم تسجيل 357 حالة وفاة جديدة.

وقالت إيفون دويل، المديرة الطبية في الصحة العامة بإنجلترا: “هذا المستوى المرتفع من الإصابات يثير قلقا متزايدا في وقت تشهد فيه المستشفيات أضعف حالاتها”.

وأضاف رئيس الوزراء بوريس جونسون ومستشاروه العلميون إن سلالة جديدة متحورة من فيروس كورونا تنتشر بوتيرة سريعة داخل البلاد لكنهم استبعدوا أن تكون أشد فتكا من السلالة المعروفة.

وكانت مناطق جنوب وشرق إنجلترا والعاصمة لندن قد أخضعت في وقت سابق من ديسمبر الجاري للمرحلة الرابعة من الإغلاق، بينما سجلت بريطانيا أكثر من مليونين و329 ألف إصابة بكورونا، من بينها 71109 حالة وفاة.