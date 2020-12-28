شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن يطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقف كارثة «صافر» والان نبدء بالتفاصيل
وأوضح في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، أن دراسة نشرتها مجلة (frontiers) العلمية العالمية المتخصصة في عالم البحار مؤخراً تضمنت خرائط أعدت وفق أحدث برامج النمذجة والمحاكاة للمسار المتوقع لانتشار النفط حال غرق أو تسرب أو انفجار ناقلة النفط صافر، أكدت أن الكارثة الناجمة عن تسرب وشيك لمليون برميل نتيجة منع مليشيا الحوثي لإجراءات صيانة وتفريغ الناقلة وهي في المراحل النهائية من التآكل، ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على ستة بلدان، وستطال الشعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة.
وأشار الإرياني، إلى أن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران تواصل المراوغة والتلاعب بملف ناقلة النفط "صافر" واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز والمجتمع الدولي، دون اكتراث بالتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء متخصصون، والنتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر وستستمر اضرارها البيئية لعقود قادمة.
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