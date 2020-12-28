شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر بايدن يكلف فريقاً رقمياً جديدًا للتواصل بين الجمهور والبيت الأبيض والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن اليوم الاثنين أسماء أعضاء فريق البيت الأبيض الرقمي المقبل المكلف بإشراك الجمهور وتنمية الشراكة لتمديد وصول الرئيس المنتخب إلى "خارج منابر التواصل الاجتماعي الخاصة به"، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء.

وقال بايدن في بيان له: " هذا الفريق من الخبراء المتنوعين لديهم مجموعة واسعة من التجارب في الاستراتيجية الرقمية سيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأمريكي بطرق جديدة ومبتكرة". وسيقود الفريق روب فلاهرتي الذي خدم كمدير رقمي للحملة الانتخابية لبايدن والذي يعمل حاليا مديرا للفريق الانتقالي. واستخدم الرئيس دونالد ترامب وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما موقعا "فيسبوك" و "تويتر"، للوصول إلى مؤيديه والانخراط معهما مباشرة، متجاوزاً منافذ الإعلام التقليدية.

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