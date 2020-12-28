5 أزمات عربية مؤجلة للعام الجديد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اقتربت دول الخليج من إنهاء الأزمة التي استمرت على مدار 4 أعوام، لم تنته 5 أزمات عربية كبيرة خلال العام الجاري، وتم ترحيلها إلى 2021.

توالت الأحداث عاصفة في 2020، ما بين كورونا الذي ضرب بقوة وتسبب في أوجاع اقتصادية رهيبة، وبين خسائر سياسية تمثلت في رحيل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح، وسلطان عمان قابوس بن سعيد، فيما كان حريق مرفأ بيروت وفيضانات السودان أكثر المآسي التي تسببت في خسائر بشرية فادحة.

مضى عام 2020 طويلا ومؤلما، وجعل أقصى ما يمكن أن يحلم به المرء في العام الجديد هو احتضان أحبائه أو التمتع بالحياة بدون كمامة.

إغلاق الحدود

كانت الأنباء القادمة من بعيد عن فيروس غامض بمدينة ووهان شرقي الصين تزداد تواترا، لتعلن منظمة الصحة العالمية في نهاية يناير أن فيروس كورونا الجديد يمثل حالة طوارئ صحية عامة تثير قلقا عالميا.

ورويدا رويدا انتقل هذا الفيروس إلى كل دول العالم، ومن بينها الدول العربية، وسارعت مختلف الدول إلى إغلاق حدودها لمنع دخول إصابات إليها. كما اضطرت الدول إلى إغلاق دور العبادة وتعليق الدراسة ووقف الأنشطة الاقتصادية وحتى حظر التجوال للسيطرة على تفشي الفيروس.

ولم تشكل الحرب على الجائحة العالمية ضغوطا هائلة على الحكومات والأعمال فقط، فقد واجه الأفراد ضغوطا لم يسبق أن عاشوها، فلم يعد هناك بيت أو شارع إلا وفيه من أصيب أو فقد عزيزا أو ربما فقد عمله، ومع اقتراب العام من نهايته، أصبح الحديث منصبا على اللقاحات.

تطورات دراماتيكية

وشهدت قضية الشرق الأوسط تطورات دراماتيكية، ربما كان بدايتها مع إعلان ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في يناير خطة البيت الأبيض للسلام في الشرق الأوسط، والتي تعرض إقامة دولة فلسطينية، وتعطي في الوقت نفسه الضوء الأخضر لإسرائيل لضم غور الأردن وأراضي المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية.

وفي الشهور الأخيرة في العام بدأت اتفاقيات السلام العربية الإسرائيلية، التي انطلقت من الإمارات، ثم انضم إليها البحرين والسودان والمغرب، وسط تأكيدات من نتنياهو على أن المسار لن يتوقف قريبا وستنضم إليه المزيد من الدول العربية والإسلامية.

فقيدا العرب

وخلال العام الجاري توفي اثنان من القادة العرب، كان مشهودا لهما بالحكمة والسعي للتوسط لحل أزمات المنطقة، فقد توفي السلطان قابوس بن سعيد سلطان عمان عن عمر ناهز 79 عاما بعد أن تولى الحكم لنحو 50 عاما، وتولى السلطان هيثم بن طارق الحكم.

وتوفي أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح عن عمر ناهز 91 عاما، وتولى الحكم الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح. وقد كان للراحلين جهودا لا تنسى في محاولة تقريب وجهات النظر بين إيران وجيرانها، وبين دول الخليج العربية بعضها البعض.

انفجار بيروت

ومن الأحداث التي أدمت القلوب في 2020 الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في أغسطس وتسبب في دمار في أنحاء العاصمة اللبنانية وأودى بحياة نحو 200 شخص.

وتباينت تقديرات الخسائر الناجمة عن الانفجار. وأشارت تقديرات للبنك الدولي إلى أنها تتجاوز ثمانية مليارات دولار. وحتى اليوم لا تزال تداعيات الانفجار تلقي بثقلها على الأوضاع الاقتصادية والسياسية في بلد يعاني بالفعل أوضاعا صعبة.

فيضانات السودان

وسيسجل التاريخ لعام 2020 أنه شهد فيضانات واسعة في السودان وصفتها السلطات بأنها غير مسبوقة منذ 1912، أسفرت عن خسائر مفجعة.

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