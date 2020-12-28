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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية تطعن على قرار محكمة يحظر فرض قيود على تطبيق "تيك توك" والان مع التفاصيل
الإثنين 28 ديسمبر 2020
أرشيفية
استأنفت الحكومة الأمريكية اليوم الإثنين، حكما أصدره الشهر الجاري قاضٍ أمريكي يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق ”تيك توك“ لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين، التي كانت ستحظر فعليا استخدامه في الولايات المتحدة.
وأصدر الأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن، بعد أن منع زميله القاضي ويندي بيتلستون في ولاية بنسلفانيا في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي نفس القيود، التي كانت من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في الـ12 من شهر نوفمبر/تشرين الثاني.
وقالت وزارة العدل إنها استأنفت قرار القاضي نيكولز أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا.
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