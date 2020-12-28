شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تستأنف الطيران الجمعة وتفتح المنافذ البحرية والبرية السبت والان نبدء بالتفاصيل

قرر مجلس الوزراء الكويتي عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021 كما قرر المجلس فتح المنافذ البرية والبحرية اعتبارا من السبت 2 يناير 2021 الساعة 9 صباحا وحتى 3 مساءا وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا

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