شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يشكل فريق البيت الأبيض الرقمي والان نبدء بالتفاصيل
وقال بايدن في بيان له :، " هذا الفريق من الخبراء المتنوعين لديهم مجموعة واسعة من التجارب في الاستراتيجية الرقمية سيساعد في ربط البيت الأبيض بالشعب الأميركي بطرق جديدة ومبتكرة".
وسيقود الفريق روب فلاهرتي الذي خدم كمدير رقمي للحملة الانتخابية لبايدن والذي يعمل حاليا مديرا للفريق الانتقالي.
واستخدم الرئيس دونالد ترامب وسائل التواصل الاجتماعي، لا سيما موقعا فيسبوك وتويتر، للوصول إلى مؤيديه والانخراط معهما مباشرة ، متجاوزاً منافذ الإعلام التقليدية.
كانت هذه تفاصيل خبر بايدن يشكل فريق البيت الأبيض الرقمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.