شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ عدن: الحكومة الجديدة قادمة خلال يومين والان نبدء بالتفاصيل
أكد أحمد لملس ، محافظ محافظة عدن الواقعة جنوبي اليمن، اليوم الاثنين، أن الحكومة الجديدة قادمة خلال اليومين القادمين بخطة وتوجه وبرنامج لمعالجة كل التحديات.
وقال لملمس حسبما أفاد المكتب الإعلامي لمحافظ عدن، :"إن وجود الحكومة الجديدة سيكون عوناً وعاملا مساعداً لقيادة المحافظة في حل جُملة من المشكلات التي تعاني منها العاصمة عدن".
ووجه لملس، مدراء المكاتب التنفيذية والخدمية في عدن، بالعمل على تذليل أي صعوبات أمام عودة الحكومة وتهيئة الأجواء المناسبة لعودتها وعملها من العاصمة عدن.
وشدد لملس على وجوب استغلال وجود الحكومة لتنفيذ المشروع الاستراتيجي المتمثل في إعادة بناء وتنمية عدن، والعمل على استعادة دورها الريادي في المجالات كافة.
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