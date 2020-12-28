شكرا لقرائتكم خبر عن الأرياني: مجلة frontiers العالمية تنشر خرائط تحذر من غرق «صافر» والان نبدء بالتفاصيل

-الناقلة في المراحل النهائية من التآكل وسيكون لها عواقب وخيمة على 6 بلدان

- مليشيا الحوثي تراوغ وتتلاعب بملف الناقلة لابتزاز المجتمع الدولي

- على المجتمع الدولي والأمم المتحدة القيام بمسئولياتهم والتدخل لوقف الكارثة

قال وزير الإعلام اليمني معمر الأرياني أن الدراسة التي نشرتها مجلة frontiers العلمية العالمية المتخصصة في عالم البحار مؤخرا وتضمنت خرائط أعدت وفق أحدث برامج النمذجة والمحاكاة للمسار المتوقع لانتشار النفط حال غرق أو تسرب أو انفجار الناقلة صافر ، تعيد قرع اجراس الخطر لواحدة من أخطر كوارث التلوث البيئي في تاريخ البشرية

مشيرا في تغريدات له على "تويتر" أن الدراسة أكدت أن الكارثة الناجمة عن تسرب وشيك لمليون برميل نتيجة منع مليشيا الحوثي لإجراءات صيانة وتفريغ الناقلة وهي في المراحل النهائية من التآكل، ستكون لها عواقب بيئية واقتصادية وإنسانية وخيمة على ستة بلدان، وستطال الشعب المرجانية على امتداد سواحل البحر الأحمر حتى خليج العقبة

وحذر الأرياني من تواصل مليشيا الحوثي المدعومة من ايران المراوغة والتلاعب بملف الناقلة واستخدامه مادة للمساومة وابتزاز والمجتمع الدولي، دون اكتراث بالتحذيرات التي تطلقها مراكز بحثية وخبراء متخصصون، والنتائج الكارثية التي سيدفع ثمنها الملايين من البشر وستستمر اضرارها البيئية لعقود قادمو

وطالب وزير الإعلام اليمني المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالقيام بمسئولياتهم والتدخل لوقف هذه الكارثة الوشيكة التي ستطال بآثارها الإقليم والعالم، والضغط على مليشيا الحوثي لوقف المتاجرة بملف صافر والسماح للفريق الفني التابع للأمم المتحدة بمعاينة وتقييم الأضرار وتفريغ الناقلة فورا ودون قيد او شرط.