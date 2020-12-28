شكرا لقرائتكم خبر عن 300 يورو.. غرامات كورونا تطارد اليونانيين في الشوارع والان نبدء بالتفاصيل
وذكرت السلطات أنه تم اعتراض أكثر من 62 ألف شخص أمس الأول السبت ، حيث ساق ألف شخص أسبابا غير معقولة لوجودهم خارج منازلهم ، وكان عدة مئات منهم لا يرتدون الكمامات.وغرامة كلتا المخالفتين تبلغ 300 يورو (365 دولارا).
وعلاوة على ذلك تم ضبط عدة مقاه وحانات ومطاعم تعمل بشكل غير قانوني.وفي إحدى الحالات قام رجل 53/ عاما/، في مدينة فولوس الساحلية ، بتحويل غرفة خاصة بالتخزين إلى حانة.
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