تغيير توقيت مباراة القاسم والزوراء في دوري الكرة الممتاز

2020-12-28 | 18:05
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قررت لجنة المسابقات في الهيئة التطبيعية للاتحاد العراقي بكرة القدم، تغيير موعد مباراة القاسم والزوراء ضمن منافسات الدوري الممتاز.
ونشر محمد هيجل مدير شركة عشتار الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز عبر صحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "القاسم والزوراء في توقيت جديد وهو ١٢:٤٥ ظهراً ..شكراً للتطبيعية ولكل الاندية التي تعاونت من اجل اسعاد الجمهور".
وكان من المقرر ان تقام المباراة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.
وكان من المقرر ان تقام المباراة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.
وستقام المباراة يوم السبت المقبل في إطار منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.
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