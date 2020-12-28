تغيير توقيت مباراة القاسم والزوراء في دوري الكرة الممتاز

ونشر محمد هيجل مدير شركة عشتار الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز عبر صحته الرسمية على "فيسبوك" قائلاً: "القاسم والزوراء في توقيت جديد وهو ١٢:٤٥ ظهراً ..شكراً للتطبيعية ولكل الاندية التي تعاونت من اجل اسعاد الجمهور".وكان من المقرر ان تقام المباراة عند الساعة الثانية ظهراً بتوقيت بغداد.

وستقام المباراة يوم السبت المقبل في إطار منافسات الاسبوع الـ12 من الدوري الممتاز.