طيران دبي تسير 3 رحلات عودة من السعودية إلى الإمارات

الخليج 365 - الكويت - بواسطة فارس السلطان - أعلنت شركة طيران "فلاي دبي"، اليوم الاثنين، أنها ستسير ثلاث رحلات عودة من المملكة العربية السعودية إلى دبي، وذلك بالتنسيق مع السلطات المختصة في كل من الإمارات والسعودية.
وقال متحدث باسم الشركة في إفادة عبر البريد الإلكتروني، إنه "سيتم تشغيل رحلتين من جدة ورحلة واحدة من الرياض للمساعدة في عودة المواطنين والمقيمين إلى الإمارات من المتواجدين حاليا في المملكة السعودية"
وسيتم إعادة رحلات "فلاي دبي" إلى مطار الدمام الدولي "DMM" ومطار الرياض الدولي "RUH" اعتبارا من 29 ديسمبر الحالي
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