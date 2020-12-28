للمرة الأولى منذ بدء الحرب.. البنوك تستأنف العمل في عاصمة إقليم تيغراي الإثيوبي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

الخليج 365 ـ متابعات

ذكرت قناة (فانا) التلفزيونية التي تديرها الدولة في إثيوبيا اليوم الإثنين أن الخدمات المصرفية استؤنفت في مقلي عاصمة إقليم تيغراي شمال البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع الصراع هناك في الرابع من تشرين الثاني/نوفمبر.

وذكر التلفزيون ذاته أن أتاكلتي هايلي سيلاسي رئيس بلدية مقلي أعلن في مقابلة أجرتها معه وكالة الأنباء الرسمية الإثيوبية أن البنوك فتحت أبوابها.

وتسعى الحكومة الإثيوبية إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها بعد شهر من السيطرة على المدينة من قبضة متمردي الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في 28 تشرين الثاني/نوفمبر.

وفي منتصف كانون الأول/ديسمبر، بدأت الحكومة إعادة الموظفين المدنيين إلى أعمالهم وفتح المجال الجوي، كما عادت بعض خطوط الطاقة والاتصالات للعمل بعد انقطاع شبه كامل في الاتصالات.

ويُعتقد أن الصراع الذي شهده الإقليم بين القوات الاتحادية الإثيوبية ومتمردي الجبهة الشعبية أودى بحياة الآلاف وشرد نحو 950 ألفا آخرين، وتحدث سكان المدينة في وقت سابق هذا الشهر عن نقص في الغذاء والمياه والوقود.

وواجهت وكالات الإغاثة صعوبة في الحصول على إذن بدخول الإقليم لتقييم أوضاع الطوارئ، وعبرت عن مخاوفها من نفاد الغذاء لا سيما في المخيمات التي تؤوي لاجئين فروا من القمع في إريتريا المجاورة.