ماذا قالت وزيرة الصحة المصرية حول أعداد الإصابات بكورونا؟

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة المصرية عن خطة الحكومة المصرية عن أن أعداد الإصابات بكورونا المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة 100% .



وقالت إن هناك خطة لدى الحكومة المصرية لتوزيع لقاح كورونا بعد انتهاء اختباره الأسبوع المقبل، لافتة إلى وجود موقع إلكتروني تم تدشينه للتسجيل لمن يرغب في تلقي اللقاح الصيني.

وقالت خلال حوارها مع قناة العربية، إنه من المتوقع أن يسجل شهر ديسمبر زيادة في عدد الإصابات والوفيات بفيروس كورونا، مؤكدة في الوقت ذاته أن مصر لم تتعرض إلى صدمة كورونا التي تعرض لها العالم ولم ينهار النظام الصحي المصري وفق اليوم السابع.

وأوضحت وزيرة الصحة، أن الأعداد المعلنة رسميا لا تعكس الحقيقة على الأرض بنسبة 100 %، موضحة أن هذا ما يحدث بالعالم أجمع، وأن ما تم الإعلان عنه رسميا هي الأعداد التي تم تسجيلها فقط في الأنظمة الصحية، لافتة إلى أن هناك حالات كثيرة لا تعلم أنها مصابة بالفيروس، كما أن هناك حالات أخرى تصاب بالفيروس وتتلقى علاجا منزليا، ولا تقوم بتسجيل الحالة في معامل وزارة الصحة.

وأشارت الدكتورة هالة زيادة، إلى أنه تم تحديد الأماكن الأكثر إصابة بحالات كورونا في مصر، موضحة أن محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية يأتون في المقدمة ويشكلون 60% من إصابات مصر .