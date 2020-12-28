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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الكويت تستأنف الرحلات الجوية وتفتح المنافذ البرية والبحرية والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 28 ديسمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
قرر مجلس الوزراء الكويتي عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهاء موعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021.
كما قرر المجلس فتح المنافد البرية والبحرية والجوية من يوم "السبت" الثاني من يناير الساعة 9 صباحاً وحتى 3 مساءً وسوف يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن فيروس كورونا. بحسب وكالة الانباء الكويتية(كونا).
ويأتي القرار بعد إعلان الكويت تعليق رحلاتها الجوية الدولية وإغلاق الحدود من 21 ديسمبر الماضي وحتى مطلع يناير المقبل، بسبب مخاوف تتعلق فيروس كورونا المتحور شديدة العدوى.
وأمرت السلطات الصحية الكويتية كل من قدموا من الاتحاد الأوروبي أو المملكة المتحدة خلال الأسبوع الماضي بإجراء اختبار "بي سي آر" الخاص بفيروس كورونا، على الفور.
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