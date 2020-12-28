شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تكشف موعد عودة الرحلات الجوية وفتح المنافذ والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أفادت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية، الاثنين، بأن مجلس الوزراء قرر عدم الاستمرار بقرار وقف الرحلات الجوية وانتهائه بموعده نهاية يوم الجمعة 1 يناير 2021. كذلك قرر مجلس الوزراء الكويتي، فتح المنافذ البرية والبحرية اعتباراً من السبت 2 يناير 2021، في تمام الساعة 9 صباحاً وحتى 3 مساء، على أن يتم مراجعة القرارات وفق ما يطرأ من مستجدات بشأن انتشار فيروس كورونا.

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