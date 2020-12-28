شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تعتمد اللقاح الصيني لمواجهة كورونا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزيرة الصحة المصرية، هالة زايد، في تصريحات تلفزيونية، الاثنين، إنه تم اعتماد اللقاح الصيني، وسيتم الإعلان عن ذلك بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وأكدت أن كل المصريين سيحصلون على لقاح كورونا بالمجان؛ وذلك صمن المبادرات الرئاسية الصحية.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن مصر لم تتعرض لصدمة «كورونا» التي تعرض لها العالم، موضحة أن النظام الصحي في مصر لم يشهد انهياراً، وأن مصر لديها خبرة كبيرة في الوبائيات.

وبحسب بيانات وزارة الصحة، سجلت مصر حتى الأحد، 132541 حالة من ضمنهم 110015 حالة تم شفاؤها، و7405 حالات وفاة.

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