شكرا لقرائتكم خبر عن نائب رئيس البرازيل يتناول عقاراً مضاداً للملاريا لعلاج «كورونا» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال مكتب نائب رئيس البرازيل، الاثنين، إن هاملتون موراو تناول عقار «هيدروكسي كلوروكين» المضاد للملاريا في إطار علاج غير مؤكد عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد.

وقال مكتب موراو في بيان: إن نائب الرئيس في حالة طيبة، ويواصل العزل الذاتي في مقر إقامته الرسمي في برازيليا؛ بعد أن أثبت الفحص إصابته بكورونا الأحد.

وكثيراً ما هون الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو من شأن خطورة كوفيد-19، وأيد استخدام عقار «هيدروكسي كلوروكين» علاجاً له على الرغم من عدم وجود أي دليل علمي على ذلك.

وتناول بولسونارو نفسه هيدروكسي كلوروكين عندما أصيب بالفيروس في يوليو/ تموز.

وتشهد البرازيل منذ نوفمبر/ تشرين الثاني ارتفاعاً في الإصابات بالفيروس، وبلغ إجمالي الحالات أكثر من 7.4 مليون.

وحتى تاريخ، الأحد، أُحصيت في البلاد 191.139 وفاة؛ من جرّاء الوباء وهو رقم لم يتم تجاوزه سوى في الولايات المتحدة.

وكان كثير من أعضاء الحكومة البرازيلية أصيبوا بالفيروس في الأشهر الفائتة وتعافوا جميعهم بعد معاناتهم من أعراض خفيفة. رويترز