شكرا لقرائتكم خبر عن تسجيل 11 إصابة بسلالة كورونا الجديدة في هولندا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت السلطات الهولندية الاثنين، تسجيل 11 إصابة بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا التي اكتُشِفت في بريطانيا ويُشتبه في أنها أكثر عدوى من سابقتها.

وقال المعهد الوطني الهولندي للصحة العامة والبيئة في بيان إنه «تم رصد السلالة الجديدة البريطانية لفيروس كورونا لدى 11 شخصاً حتى الآن في هولندا».

وأوضح المعهد أنه لم يتم إيجاد صلة مع المملكة المتحدة إلا لدى شخص واحد من الأشخاص المصابين، وأشار إلى أن التحقيق في مصدر هذه الحالات لا يزال جارياً.

وكانت الحكومة الهولندية، أوقفت كل رحلات الركاب من بريطانيا في 20 ديسمبر/ كانون الأول، بعد اكتشاف إصابة بفيروس كورونا المتحوّر الذي ينتشر في المملكة المتحدة.

وتطلب الحكومة من القادمين الراغبين في دخول هولندا، إبراز نتيجة اختبار تثبت عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

أ ف ب