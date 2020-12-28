شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة الأمريكية تطعن على قرار حظر فرض قيود على «تيك توك» والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استأنفت الحكومة الأمريكية، الاثنين، حكماً أصدره في السابع من ديسمبر/كانون الأول الجاري، قاض أمريكي يمنع وزارة التجارة الأمريكية من فرض قيود على تطبيق «تيك توك» لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة المملوك للصين، والتي كانت ستحظر فعلياً استخدامه في الولايات المتحدة.

وأصدر الأمر قاضي المحكمة الجزئية الأمريكية كارل نيكولز في واشنطن، بعد أن منع القاضي الأمريكي ويندي بيتلستون في ولاية بنسلفانيا في أكتوبر/تشرين الأول، نفس القيود التي كان من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ في 12 نوفمبر/تشرين الثاني.

وقالت وزارة العدل إنها استأنفت قرار القاضي نيكولز أمام محكمة الاستئناف الأمريكية لدائرة مقاطعة كولومبيا. (رويترز)

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