شكرا لقرائتكم خبر عن اليونان تعتزم سداد قروض صندوق النقد قبل استحقاقها والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قالت وزارة المالية اليونانية الاثنين، إن اليونان تعتزم سداد 3.6 مليار يورو (4.40 مليار دولار) من قروض قائمة تدين بها لصندوق النقد الدولي قبل موعد استحقاقها.

وأضافت الوزارة في بيان، أنها بدأت بالفعل عملية السداد المبكر لقروض صندوق النقد مستحقة في 2021 و2022. وكانت أثينا قد سددت في نوفمبر/تشرين الثاني 2019، قروضاً لصندوق النقد قبل موعد استحقاقها.

وقالت الوزارة إنه مع أحدث سداد ستكون قد سددت حوالي 6.3 مليار يورو، أو 80% من مجمل القروض البالغة ثمانية مليارات يورو، كانت تدين بها لصندوق النقد الدولي.

(رويترز)

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