شكرا لقرائتكم خبر عن استقرار سعر الوقود للشهر العاشر على التوالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

واصلت أسعار الوقود في الدولة استقرارها في شهر يناير 2021 للشهر العاشر على التوالي، حيث أعلنت شركات توزيع الوقود عن الأسعار أمس الاثنين شاملة ضريبة القيمة المضافة.

واستقر سعر لتر البنزين السوبر «98» عند1.91 درهم، ولتر البنزين خصوصي «95» سعر1.80 درهم، ولتر بنزين إي بلس «91» سعر1.72 درهم للتر، ولتر الديزل عند 2.06 درهم.

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