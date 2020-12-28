شكرا لقرائتكم خبر عن «كورونا» يرجئ قمة سيتي وإيفرتون والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أرجئت المباراة المقررة الاثنين بين مانشستر سيتي ومضيفه إيفرتون في المرحلة السادسة عشرة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك بسبب النتائج الإيجابية العديدة بفيروس كورونا المستجد في صفوف الأول بحسب ما أعلن في بيان.

وقال سيتي «بناء على نصيحة طبية مشددة، قررت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز، وبعد استشارة الناديين، أن تؤجل المباراة».

ويحتل سيتي المركز السادس بـ26 نقطة بفارق 6 نقاط عن ليفربول حامل اللقب والمتصدر بعد 15 مرحلة، فيما يتخلف إيفرتون عن «الحمر» بفارق ثلاث نقاط.

وكشف فريق المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا عن ظهور أربع حالات إيجابية يوم عيد الميلاد تعود للمدافع كايل ووكر والجناح البرازيلي غابريال جيزوس وعاملين في طواقم الفريق.

وتابع بيان سيتي «بعد الجولة الأخيرة من اختبارات كوفيد-19، تبين للنادي العديد من الحالات الإيجابية، إضافة الى الأربعة التي ظهرت يوم عيد الميلاد».

واعتبر أنه «مع تعرض سلامة لاعبي المباراة للخطر، كانت هناك مخاطرة بإمكانية أن ينتشر الفيروس بشكل أكبر بين أعضاء الفريق، الطاقم وربما أبعد من ذلك».

وسيغلق نتيجة ذلك مركز التدريبات الخاص بالفريق «لفترة غير محددة» مع إخضاع اللاعبين والعاملين في النادي لمزيد من الاختبارات قبل إعادة فتحه.

ومن المقرر أن يحل سيتي ضيفا على تشيلسي الأحد المقبل في المرحلة السابعة عشرة.

وهي المرة الثانية التي يتم فيها إرجاء مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب «كوفيد-19»، بعد لقاء أستون فيلا ونيوكاسل في وقت سابق من الشهر الحالي بسبب إصابات في صفوف الأخير.

وأشارت رابطة الدوري الممتاز في بيان الى أن القرار بإرجاء لقاء سيتي ومضيفه إيفرتون اتخذ كإجراء «احترازي»، معربة عن ثقتها بأن البروتوكولات الصحية المطبقة من أجل تجنب انتشار الفيروس، تعطي ثمارها رغم الارتفاع الحاد بعدد الحالات الإيجابية في إنجلترا.

وتابعت «تقدم مانشستر سيتي بطلب إلى رابطة الدوري الممتاز لإعادة جدولة المباراة بسبب ارتفاع الحالات الإيجابية بفيروس كوفيد-19 في النتائج التي حصل عليها النادي هذا الصباح، إضافة الى الحالات التي سجلت يوم عيد الميلاد».

وأقرت الرابطة أن «هذا الارتفاع تسبب بحالة عدم يقين وحصل مجلس رابطة الدوري على توصية طبية بضرورة أن تؤجل المباراة. ووافق المجلس على تأجيل المباراة كإجراء احترازي، وستجرى المزيد من الاختبارات غداً. اتخذ القرار مع إعطاء الأولوية لصحة اللاعبين والموظفين».