شكرا لقرائتكم خبر عن «الإمارات لرياضة الصم» تعتمد روزنامة الموسم والان نبدء باهم واخر التفاصيل



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة الإمارات لرياضة الصم باللجنة البارالمبية الإماراتية اجتماعاً تنسيقياً بحضور الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان سالم المهيري وعبدالله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم، وحمد هزاع الدرمكي نائب الرئيس، ومصبح سعيد النيادي مساعد رئيس اللجنة، وإسماعيل الحمادي، وعبدالعزيز آل رحمة عضوي لجنة الصم، ومترجم لغة الإشارة عبدالله تلجبيني، والسكرتير الإداري شريف حمدي أحمد، وناصر موسى عثمان المنسق الاستراتيجي للجنة.

خصص الحيز الأكبر من الاجتماع لاعتماد الروزنامة الخاصة بأنشطة وبرامج الموسم الرياضي 2020- 2021 وبرنامج الأنشطة على الصعيدين المحلي والدولي خلال الفترة القادمة.

وقد اطلع الأعضاء على كيفية استعدادات اللاعبين في مختلف أندية دولة الإمارات العربية المتحدة؛ تمهيداً للمشاركات القادمة على الصعيدين المحلي والدولي، فتمّ تأكيد ضرورة تكثيف التدريبات؛ لرفع مستوى اللاعبين، مع اتخاذ كافة الإجراءات والضوابط اللازمة سواء من اللاعبين أو المدربين أو الطواقم الإدارية والفنية، ومن العاملين في المنشآت الرياضية، كما وضع الاجتماع الخطط المدروسة والبرامج اللازمة للفترة القادمة.

وقد توجه عبد الله خليل أهلي رئيس لجنة الإمارات لرياضة الصم بالشكر لكل من أسهم خلال الفترة الماضية في إنجاح خطط وبرامج اللجنة والجهود الكبيرة المبذولة من قبل قيادتنا الرشيدة، وأثنى على دورها الريادي في كافة المجالات، وبشكل خاص اهتمامها المميز بأصحاب الهمم ومن بينهم الرياضيون الأبطال في رياضة الصم.

ومن جهته، توجه ذيبان سالم المهيري الأمين العام بالشكر لجميع أعضاء اللجنة، مؤكداً ضرورة رفع التحدي لأعلى مستوياته والعمل بروح الفريق خلال الفترات القادمة، مع ضرورة تطبيق جميع البروتوكولات الصحية والتدابير الاحترازية اللازمة خلال المسابقات.