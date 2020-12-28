شكرا لقرائتكم خبر عن غزارة أهداف في دوري شباب الصالات والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: عصام هجو

تستكمل مباريات الجولة الثامنة من بطولة دوري كرة الصالات مساء الثلاثاء بثلاث مواجهات تجمع بين اتحاد كلباء وضيفه دبا الحصن، وشباب الأهلي ومضيفه الشارقة، ويلتقي مليحة مع الظفرة.

من جهة أخرى، أسفرت مباريات الجولة السابعة من دوري شباب الصالات التي لعبت في صالة نادي المدام عن فوز النصر على المدام 4-3، ومليحة على الظفرة 7-صفر، والحمرية على البطائح 6-1، وخورفكان على اتحاد كلباء 6-3، ليبصح مجموع أهداف الجولة 30 هدفاً في 4 مباريات، فيما شهدت الجولة السادسة التي لعبت في صالة نادي الحمرية أعلى معدل تسجيل؛ عندما اهتزت الشباك في الأسبوع الماضي 34 مرة.

وتلعب مباريات الجولة الثامنة الأربعاء على ملعب صالة نادي مليحة وتجمع بين البطائح واتحاد كلباء، وخورفكان والحمرية، والظفرة والنصر، والمدام مع مليحة المنفرد بصدارة الترتيب برصيد 18 نقطة.

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