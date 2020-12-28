شكرا لقرائتكم خبر عن «دبي للرياضات البحرية» يهنئ بطل كأس آل مكتوم للتجديف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قدم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية التهنئة إلى الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية بمناسبة تتويج القارب (كي إتش كي 54) بطلاً لسباق النسخة الرابعة والعشرين من سباق كأس آل مكتوم، أغلى بطولات موسم قوارب التجديف المحلية 30 قدماً، والتي ينظمها النادي في الموسم الرياضي البحري 2020-2021.

وهنأ أحمد سعيد بن مسحار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الأبطال من مملكة البحرين والشيخ خالد بن حمد آل خليفة وطاقم القارب كي إتش كي 54 بقيادة النوخذة أحمد ناصر البوسميط بالحصول على المركز الأول عن جدارة واستحقاق والذي يعكس مدى الاهتمام والسعي من الجميع للمحافظة على الموروث الشعبي لشعوب المنطقة الخليجية.

كما تقدم بالتهنئة أيضاً إلى طاقم القارب عمان 44 التابع لوزارة الثقافة والشباب والرياضة في سلطنة عمان بقيادة النوخذة حميد سالم البحري وكذلك طاقم القارب الذهب 65 لمالكه أحمد إبراهيم الغملاسي وبقيادة النوخذة جمعة الجنيبي ولجميع من شارك في إنجاح سباق كأس آل مكتوم وسباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً في الموسم الحالي.

وأكد بن مسحار أن مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سعيد بالنجاح الكبير الذي حققه الحدث وحققته سباقات بطولة دبي لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية إلى أن بطولة كأس آل مكتوم لقوارب التجديف المحلية 30 قدماً والتي حملت طابعاً خليجياً تعد مسكاً لختام فعاليات متنوعة ومستمرة نفذها النادي في عام 2020.