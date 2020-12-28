شكرا لقرائتكم خبر عن عصام شيحة: هناك مصداقية للدولة فيما تصدره من بيانات عن حقوق الإنسان داخل السجون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال عصام شيحة رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن شهادته بعد زيارة سجن القناطر أن هناك مصداقية للدولة فيما تصدره من بيانات عن ملف حقوق الإنسان داخل السجون.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم"، على فضائية "الحياة"، مع الإعلامية لبنى عسل، أن الوفد الذى زار سجن القناطر لم يضم فقط منظمات مصرية، وكانت هناك منظمات دولية والمجلس القومى للأمومة والطفولة والمجلس القومى لحقوق الإنسان، مردفا: "هذه أول مرة ننفرد بها بالسجناء وسألناهم كل الأسئلة التي كان يصعب سؤالهم ولم يتدخل أحد من قريب أو بعيد".

وتابع: "ما رأيناه في سجن القناطر أمس نتمنى أن يكون موجود في كل سجون مصر، حيث نزور السجون بصفة مستمرة وكل مرة نجد تقدم ملحوظ"، مشيرا إلى أن منظمات المجتمع المدنى تقوم بدورها بشكل طيب في الفترة الأخيرة وحريصة على أن تنقل بشفافية كل ما يحدث سواء قصور أو تحسن.

ولفت إلى أن هناك تحسن في السجون وشاهدنا مشغولات ومنتجات خشبية، حيث اشترى بعض المنتجات من هناك، بالإضافة إلى الرعاية الطبية الجيدة، معلقا: "انبهرت بطالبة تعلمت القراءة والكتابة وحصلت على ليسانس حقوق بتقدير جيد جدا، وشاهدنا عدد كبير من السيدات حصلن على مؤهلات عليا".