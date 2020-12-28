شكرا لقرائتكم خبر عن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق يهنئ الرئيس السيسي بالعام الميلادى الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعث المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، ببرقية تهنئة لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسى، بمناسبة العام الميلادى الجديد 2021. وقال رئيس الشيوخ فى البرقية: "إنه لمن دواعى سرورى أن أتقدم لفخامتكم – باسمى وباسم أعضاء مجلس الشيوخ - بأخلص التهانى القلبية وأصدق الأمنيات الطيبة بمناسبة رأس السنة الميلادية". وأضاف "أدعو الله عز وجل أن يُبارك خطواتكم وجهودكم؛ وأن يعيد هذه المناسبة على فخامتكم بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الحبيبة بالأمن والاستقرار فى ظل قيادتكم الحكيمة، من أجل استكمال مسيرة العطاء الشاملة التى تقدمونها فخامتكم فى كافة ‏المجالات من أجل رفعة الوطن..وكل عام وسيادتكم بكل بخير".

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