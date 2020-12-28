NOOR: رابط نتائج الطلاب Student Results عبر نظام نور برقم الهوية فقط 1442

رابط الاستعلام عن نتائج نظام نور وإعلان النتائج برقم الهوية بدون رقم سري هي احدى المعلومات الهامة التي يحتاجها الكثيرون ، خاصة و أن اختبارات نهاية العام فى موقع نور للطلاب في جميع المراحل التعليمية المختلفة داخل المملكة العربية السعودية قد انتهت اليوم ، و بدأ الجميع فى الاستعلام عن النتائج نظام نور بالبحث عن رابط نتائج

للاستعلام عن نتائج نظام نور برقم الهوية ( اضغط هنا )

الطلاب و الطالبات في جميع المراحل الابتدائية و المتوسطة و الثانوية ، و ذلك عن طريق رابط نظام نور لعرض نتائج الامتحانات.

ويمكن الاستعلام عن نتائج الاختبارات عبر موقع نور ، حيث يتطلب ذلك

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور ثم الرمز التأكيدي ومن ثم الدخول على نظام نور للنتائج.

اضغط بعد ذلك على كلمة “التالي”، وبذلك يكون قد تم تسجيل حساب جديد تستطيع فتحه تلقائياً عند كل دخول.

ويتيح نظام نور متابعة أداء الطالب وتيسير عملية البحث بالخطوات البسيطة، وضمان سرّية هذا البحث باستخدام رقم سري خاص بكل طالب.

تجدون هنا ( نتائج نظام نور برقم الهوية )

تجدون هنا ( نتائج نظام نور )