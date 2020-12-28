طائرة بريطانية تهبط اضطراريا في زيوريخ

قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم الاثنين، أنطائرة تابعة للخطوط الجوية البريطانية هبطت اضطراريا في مدينة زيوريخ السويسرية، بعد أن فقد مساعد الطيار وعيه خلال الرحلة المتوجه إلى العاصمة اليونانية أثينا.

وأفادت الصحيفة، بأن ربان طائرة "إيرباص A320" أقلع من لندن لكنه اضطر للهبوط في زيوريخ بعد أن أغمي على زميله، وفقا لروسيا اليوم.

وكان مساعد الربان اشتكى خلال الرحلة من شعوره بتوعك، ما

دفع الطيار إلى اتخاذ قرار بالعودة إلى مطار هيثرو بلندن، غير أن تفاقم حالة مساعده دفعه إلى الهبوط بشكل مستعجل في سويسرا حتى يتلقى زميله العلاج.

وأشارت "ديلي ميل" إلى أن مساعد الطيار خضع للفحص الطبي في أحد مستشفيات زيوريخ.

يذكر أن سويسرا، انضمت إلى دول أوروبية أخرى في تعليق الرحلات الجوية القادمة

من المملكة المتحدة وجنوب إفريقيا بعد تقارير عن سلالة جديدة من فيروس كورونا سريعة الانتشار.

وقالت السلطات السويسرية في بيان أصدرته يوم الأحد 20 ديسمبر الجاري: "بسبب الوضع الوبائي الجديد في بريطانيا وجنوب إفريقيا، علّق المكتب الفدرالي للطيران المدني الحركة الجوية بين سويسرا وهذين البلدين حتى إشعار آخر ابتداء من منتصف ليل الأحد".

وأضافت أن هذا القرار الطارئ يأتي في أعقاب "ظهور نوع جديد من فيروس كورونا الذي يبدو - وفقًا لنتائج أولية - أكثر نقلا للعدوى بشكل ملحوظ".